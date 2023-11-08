Секретарь Совбеза Патрушев: Запад устраивал кризисы в неугодных странах

США навязали миру собственные правила и наказывают неугодные им страны. НАТО превратился в инструмент коллективной агрессии, заявил на встрече с коллегами по СНГ в Москве секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
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