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Ральф Шумахер: Руководство Формулы 1 обрадовалось уходу Феттеля

Ральф Шумахер: Руководство Формулы 1 обрадовалось уходу Феттеля

Ральф Шумахер: Руководство Формулы 1 обрадовалось уходу ФеттеляAston MartinБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что в конце сезона руководство чемпионата вздохнёт с облегчением, ведь с Большими Призами попрощается Себастьян Феттель.

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