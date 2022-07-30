Ральф Шумахер: Руководство Формулы 1 обрадовалось уходу Феттеля

Ральф Шумахер: Руководство Формулы 1 обрадовалось уходу ФеттеляAston MartinБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что в конце сезона руководство чемпионата вздохнёт с облегчением, ведь с Большими Призами попрощается Себастьян Феттель.