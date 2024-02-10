Театр абсурда
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Театр абсурда

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А вдруг свежий главком ВСУ Сырский агент Кремля?

А вдруг свежий главком ВСУ Сырский агент Кремля?

Конунг Ингвар Сырская ненависть   Тут о Сырском прошла информация - замечательные родители, героические деды.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Что значит &quot;вдруг&quot;?!? И вообще - чем больше ресурсов НАТО сольёт в бездарных попытках хохлов прорвать наш фронт, тем быстрее они осознают бесперспективность поддержки укропии, а для этого надо так госаппарат укропии своими агентами нашпиговать, что слив достоверных данных по участию НАТО - будет правилом, а не исключением. В этом направлении работы много и агентурной разведке есть чем заняться.
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