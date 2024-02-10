А вдруг свежий главком ВСУ Сырский агент Кремля?

brigadier21 Snytsarienko

Что значит "вдруг"?!? И вообще - чем больше ресурсов НАТО сольёт в бездарных попытках хохлов прорвать наш фронт, тем быстрее они осознают бесперспективность поддержки укропии, а для этого надо так госаппарат укропии своими агентами нашпиговать, что слив достоверных данных по участию НАТО - будет правилом, а не исключением. В этом направлении работы много и агентурной разведке есть чем заняться.