Илья Шадриков: о клубе «Ярополк» и поддержке СВО

Как одновременно привить молодёжи патриотическое воспитание и любовь к спорту? Как молодые люди помогают участникам СВО? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», депутат городского округа Красногорск, ветеран боевых действий Илья Шадриков.
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