«Не выстояли 9 секунд»: Анвар Гатияиулин подвел итог матча с «Металлургом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 Б), в котором казанцы уступили в серии буллитов, пропустив за девять секунд до конца основного времени.
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