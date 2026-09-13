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Культурология.рф

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История и археология: 7 токсичных героев, в которых были влюблены все женщины в СССР: Почему сегодня они не восхищают, и как сложилась бы их реальная жизнь

История и археология: 7 токсичных героев, в которых были влюблены все женщины в СССР: Почему сегодня они не восхищают, и как сложилась бы их реальная жизнь

В советских фильмах есть персонажи, в которых наши мамы и даже бабушки были просто влюблены. Они казались им яркими, обаятельными, мужественными.

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