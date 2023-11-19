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В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

Услышав эту новость, мы не поверили, и начали искать первоисточники, ибо мало ли кто мог что-либо написать.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Даже не тянет на самоуспокоение - ракет современных у пиндосов нет, с гиперзвуком - засада, догонять Россию в области ракетного вооружения лет 15-20 ( это если Россия будет стоять на месте, но мы же понимаем, что этого не будет). А новый вид электромагнитного оружия, поражающий всю электронику на полупроводниках вообще может обнулить все возможности пиндосов и их немногочисленных союзников, а Россия это. Вид вооружения уже ставит на боевое дежурство, так же идёт его непрерывное совершенствование с увеличением мощности и радиуса действия.
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11 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Эти конкретные лица представляют страну, если есть такое заявление, то мы имеем право во избежание гибели нашей страны нанести превентивный удар, так как сделали с хохлами.
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11 час.
Элла
Человек предполагает, а Бог располагает! Россия ни Япония, ни Ливия, ни Ирак - эти страны не обладали средствами нанесения ответного ядерного удара! Пиндосы струхнули - вот и действуют по принципу &quot;Не догоню, так напугаю&quot;! Да и напуганные россияне вдруг возьмут и не выберут Путина на новый срок. Воистину, Бог наказывает человека лишая его разума! Во-о пиндосы попали! 😅
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10 час.

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