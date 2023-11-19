В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

MS

Mikhail Stepanov

Даже не тянет на самоуспокоение - ракет современных у пиндосов нет, с гиперзвуком - засада, догонять Россию в области ракетного вооружения лет 15-20 ( это если Россия будет стоять на месте, но мы же понимаем, что этого не будет). А новый вид электромагнитного оружия, поражающий всю электронику на полупроводниках вообще может обнулить все возможности пиндосов и их немногочисленных союзников, а Россия это. Вид вооружения уже ставит на боевое дежурство, так же идёт его непрерывное совершенствование с увеличением мощности и радиуса действия.