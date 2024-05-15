Генсек ООН отправил Путину письмо

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак сообщил, что после инаугурации президента России Владимира Путина Антониу Гутерриш направил ему письмо.
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