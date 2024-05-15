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Генсек ООН отправил Путину письмо

Генсек ООН отправил Путину письмо

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак сообщил, что после инаугурации президента России Владимира Путина Антониу Гутерриш направил ему письмо.

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