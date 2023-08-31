Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Ренат Янбаев: «Финансовые условия «Амкала» сопоставимы с золотой зоной Второй лиги. Там совсем не медийные игроки»

Ренат Янбаев: «Финансовые условия «Амкала» сопоставимы с золотой зоной Второй лиги. Там совсем не медийные игроки»

«Я многих футболистов «Амкала» знаю. С некоторыми даже играл. Могу точно сказать – их зарплаты куда выше наших.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх