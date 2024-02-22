«Карабах» с Луневым — в 1/8 финала Лиги Европы! Клуб из Азербайджана совершил подвиг, забив дважды в меньшинстве

В Лиге Европы определились все участники 1/8 финала. После ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы стали известны еще восемь участников 1/8 финала, куда ранее без дополнительного раунда попали «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль» (все — Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия).