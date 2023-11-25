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Мостовой о трудностях с Power Point: «Усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры»

Мостовой о трудностях с Power Point: «Усложнять футбол не надо, в него играют люди, а не компьютеры»

Ранее Дмитрий Сычев так описал успехи Мостового в процессе обучения: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно.

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