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Царьград

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Рыбный улов в России в 2025: Росрыболовство прогнозирует 400 тысяч тонн

Рыбный улов в России в 2025: Росрыболовство прогнозирует 400 тысяч тонн

Росрыболовство прогнозирует вылов 400 тысяч тонн лососевых в России на 2025 год. Руководитель ведомства Илья Шестаков уточнил, что конечные данные будут корректироваться после весенних исследований.

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