Итоги первых дней 2025 года подвёл губернатор Новосибирской области

В администрации региона состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области подвела итоги работы оперативных служб в праздничные дни.
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