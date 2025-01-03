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Итоги первых дней 2025 года подвёл губернатор Новосибирской области

Итоги первых дней 2025 года подвёл губернатор Новосибирской области

В администрации региона состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области подвела итоги работы оперативных служб в праздничные дни.

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