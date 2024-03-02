В Астрахани на выходные ограничат автодвижение через Старый мост

Из-за ремонтных работ. В связи с проведением ремонтных работ на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через реку Волга (Старый мост) 2 и 3 марта вводится временное ограничение дорожного движения с организацией попеременного пропуска автотранспорта: - 2 марта с 08:00 до 20:00 - по направлению движения от ул.