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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Аналитики назвали регионы, где заметно сократились очереди на АЗС

Аналитики назвали регионы, где заметно сократились очереди на АЗС

В некоторых субъектах России сохраняется сложная обстановка В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием топлива на заправках и очередями, пишут "Известия" со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и анализ топливных карт.

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