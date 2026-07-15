Аналитики назвали регионы, где заметно сократились очереди на АЗС

В некоторых субъектах России сохраняется сложная обстановка В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием топлива на заправках и очередями, пишут "Известия" со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и анализ топливных карт.
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