У Зеленского ждут удара по центрам принятия решений в Киеве после атаки буровых вышек в Чёрном море

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует удар «по центрам принятия решений в Киеве» в ответ на удар по газовым буровым вышкам в Черном море.
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