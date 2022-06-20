Русская весна

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У Зеленского ждут удара по центрам принятия решений в Киеве после атаки буровых вышек в Чёрном море

У Зеленского ждут удара по центрам принятия решений в Киеве после атаки буровых вышек в Чёрном море

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует удар «по центрам принятия решений в Киеве» в ответ на удар по газовым буровым вышкам в Черном море.

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