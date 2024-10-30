Путин поручил уточнить прогноз неэнергетического экспорта

Правительство к 1 апреля 2025 года уточнит прогноз неэнергетического экспорта РФ до 2030 года. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Путин, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля 30 октября.
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