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Царьград

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Ипотека в России: ВТБ выдал свыше 270 млрд рублей, 80% — семейная программа

Ипотека в России: ВТБ выдал свыше 270 млрд рублей, 80% — семейная программа

В декабре русские банки выдали свыше 270 млрд рублей в виде ипотечных кредитов, 84% из которых оформлены по семейной ипотеке.

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