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Мостовой позвал бы Карпина, Шалимова, Макелеле, Лебефа и Сальгадо в команду мечты на свой прощальный матч

Александр Мостовой и Андрей Тихонов составили команды мечты на свой прощальный матч в Москве. Бывшие полузащитники « Спартака » выбирали футболистов по очереди, и повторяться было нельзя.

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