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Ивановские новости

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Рядом с Ивановом задержали подозреваемого в убийстве трёх женщин

Рядом с Ивановом задержали подозреваемого в убийстве трёх женщин

Мужчина признался в убийстве и расчленении трёх женщин, тела которых он пытался вывезти из города в арендованной «Газели».

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