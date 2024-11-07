Тренер Прокудина: при осенних тренировках снижается риск обезвоживания

Осенние тренировки имеют ряд преимуществ, которые делают их даже более эффективными, чем летние. Прохладный осенний климат и влажный воздух создают комфортные условия для занятий на улице, снижая риск перегрева и обезвоживания, часто возникающий в жаркие дни, а также позволяют лучше справляться с интенсивными тренировками.