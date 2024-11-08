Названа страна максимального давления со стороны США при Трампе

WSJ: Трамп возобновит максимальное давление на Иран после победы на выборах Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах возобновит «максимальное давление» на Иран с помощью ужесточения санкций и ограничения продаж нефти.
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