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Царьград

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Обвиняемым в подрыве авто в Москве могли руководить с Украины

Обвиняемым в подрыве авто в Москве могли руководить с Украины

В деле Евгения Серебрякова* могут появиться новые фигуранты. Следствие не исключает, что им во время подрыва автомобиля военнослужащего в Москве руководили с Украины.

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