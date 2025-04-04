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Царьград

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Умер один из русских моряков, пострадавших во время взрыва на судне в Южной Корее

Умер один из русских моряков, пострадавших во время взрыва на судне в Южной Корее

Врачи не смогли спасти русского моряка, пострадавшего во время взрыва на рефрижераторном судне в Южной Корее.

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