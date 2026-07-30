Лоран Мекис: Работать с Ферстаппеном бывает непросто

Getty Images/Red Bull ContentpoolРуководитель Red Bull Лоран Мекис признал, что работа с Максом Ферстаппеном имеет свои сложности, несмотря на огромную пользу, которую четырёхкратный чемпион мира приносит команде в процессе развития автомобиля.
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