Надо было сразу уйти

5МИНУТКАДети и семьяНадо было сразу уйти У меня есть подруга и в любви ей как то не везло. И вот, однажды она познакомилась с молодым человеком, его звали Роман.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaНе поняла, автор о себе пишет или о своей подруге? Да не важно о ком, чего в этой истории интересного? Банально и обыденно.Михаил_Автор, кол-во грамматических ошибок зашкаливает. Хотя бы через "Ворд" проверяли бы или через какой-то другой редактор.Алтай барнаул (сибирь)Просто обидно за русский язык(((((Тося КислицынаЗа сочинение и грамотность, трояк с натяжкойНасырова НатальяТо Я, то ОНА. Боже, какая безграмотность. ЛУТШЕ-это жесть.Maria BaranovaХорошо , что хорошо ! О ком она писала , не имеет значения ! Пусть найдёт своё счастье !alla сираеваАвтор,по всему,несчастная жертва ЕГЭ...ЛУТШЕ - это ужас...Комментировать
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