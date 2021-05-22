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Надо было сразу уйти

Надо было сразу уйти

У меня есть подруга и в любви ей как то не везло. И вот, однажды она познакомилась с молодым человеком, его звали Роман.

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Vera Dobryagina
Не поняла, автор о себе пишет или о своей подруге? Да не важно о ком, чего в этой истории интересного? Банально и обыденно.
Михаил_
Автор, кол-во грамматических ошибок зашкаливает. Хотя бы через "Ворд" проверяли бы или через какой-то другой редактор.
Алтай барнаул (сибирь)
Просто обидно за русский язык(((((
Тося Кислицына
За сочинение и грамотность, трояк с натяжкой
Насырова Наталья
То Я, то ОНА. Боже, какая безграмотность. ЛУТШЕ-это жесть.
Maria Baranova
Хорошо , что хорошо ! О ком она писала , не имеет значения ! Пусть найдёт своё счастье !
alla сираева
Автор,по всему,несчастная жертва ЕГЭ...ЛУТШЕ - это ужас...

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