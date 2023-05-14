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Судейский скандал «Спартака», «Торпедо» вылетело из РПЛ, ЭСК признала ошибку Кукуяна, победы «МЮ», «Реала» и «ПСЖ», поражение «Милана» и другие новости

1. В субботу в Мир РПЛ ЦСКА разгромил «Торпедо» и отправил автозаводцев в Первую лигу, «Зенит» вырвал вничью с «Краснодаром» и получил чемпионский кубок, «Урал» выиграл впервые за 8 матчей, одолев «Оренбург», а «Спартак» и «Химки» сыграли вничью – и не обошлось без очередного судейского скандала: Даниила Денисова удалили при 0:1 с «Химками», он получил две желтые за 18 минут, а главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы и закончил пресс-конференцию за 40 секунд.

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