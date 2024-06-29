Какие законы вступают в силу с 1 июляВиталий Белоусов/РИА Новости С начала июля в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.
Что подорожает для россиян в июле
Комментарии
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Галина Друзина
А не пора ли пенсионеров освободить от оплаты жкх хотя бы на 50%.на лекарства еле хватает после оплаты квартиры, а ещё надо покушать купить, да одежду кое какую. Продукты дорожают чуть ли не каждую неделю, никакая прибавка к пенсии не гонится.
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