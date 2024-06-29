Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Он
    Оно нам надо? Нет уж, пусть пиндосы сами выбираются с МКС.В космосе застрял...
  • Вячеслав Тарасов
    А нужна ли такая дума народу????Кстати о Попове, так "пашет" в думе, что аж не вылезает с телешоу.Назвал вещи своим...
  • Александр
    Ситуация с трудовой миграцией из Средней Азии несильно поменялась. «У нас как эти 6–7 млн человек трудились в России,...По ком бьёт мигра...

Что подорожает для россиян в июле

Что подорожает для россиян в июле

Какие законы вступают в силу с 1 июляВиталий Белоусов/РИА Новости С начала июля в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
А не пора ли пенсионеров освободить от оплаты жкх хотя бы на 50%.на лекарства еле хватает после оплаты квартиры, а ещё надо покушать купить, да одежду кое какую. Продукты дорожают чуть ли не каждую неделю, никакая прибавка к пенсии не гонится.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх