Что подорожает для россиян в июле

Галина Друзина

А не пора ли пенсионеров освободить от оплаты жкх хотя бы на 50%.на лекарства еле хватает после оплаты квартиры, а ещё надо покушать купить, да одежду кое какую. Продукты дорожают чуть ли не каждую неделю, никакая прибавка к пенсии не гонится.