В то время как на фронте наблюдается затишье, военные эксперты отмечают, что это лишь видимость. Уход противника в «окопы» не должен вводить в заблуждение — борьба продолжается, и для успешного продвижения России нужно взять «вторую столицу» Украины — город Харьков.
Решающая схватка с НАТО. Русским пора брать Харьков
Комментарии
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Betahon
Однажды с Харьковым во время ВОВ уже произошла трагическая ошибка, стоившая жизни сотням тысяч наших солдат! Харьков надо обойти и идти быстрее на Киев и к границе УССР, чтобы не допустить оккупации НАТОвцами! А Харьков в блокаде продержится не долго...
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20 час.
Игорь Егоров
На какой черт брать Харьков и ложить людей, просто обойти и взять в осаду, выключив свет и воду и все даже самые упертые херои быстро утратят свой боевой дух.
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12 час.
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