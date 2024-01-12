Решающая схватка с НАТО. Русским пора брать Харьков

Betahon

Однажды с Харьковым во время ВОВ уже произошла трагическая ошибка, стоившая жизни сотням тысяч наших солдат! Харьков надо обойти и идти быстрее на Киев и к границе УССР, чтобы не допустить оккупации НАТОвцами! А Харьков в блокаде продержится не долго...