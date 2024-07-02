Кабмин одобрил проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов без их согласия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила предложение Минюста России о внесении изменений в законодательство, согласно которым медицинские учреждения будут передавать уголовно-исполнительным инспекциям (часть ФСИН) информацию, касающуюся врачебной тайны, с целью контроля за использованием принудительных медицинских мер в отношении лиц, осужденных за педофилию .
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