Происшествия

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В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности хочется рассказать об одной семье сотрудников органов внутренних дел из Тамбовской области

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности хочется рассказать об одной семье сотрудников органов внутренних дел из Тамбовской области

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности хочется рассказать об одной семье сотрудников органов внутренних дел сохранивших свою любовь на многие годы.

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