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Ужин с итальянскими мотивами: что ждет гостей Карла III и Камиллы на новогоднем столе

Ужин с итальянскими мотивами: что ждет гостей Карла III и Камиллы на новогоднем столе

Новый год не за горами, и британская королевская семья уже активно готовится к встрече праздника. В этом году торжественный прием состоится в изысканной резиденции Хайгроув-хаус в графстве Глостершир, где Карл III и Камилла будут рады приветствовать множество знаменитых гостей.

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