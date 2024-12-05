Ужин с итальянскими мотивами: что ждет гостей Карла III и Камиллы на новогоднем столе

Новый год не за горами, и британская королевская семья уже активно готовится к встрече праздника. В этом году торжественный прием состоится в изысканной резиденции Хайгроув-хаус в графстве Глостершир, где Карл III и Камилла будут рады приветствовать множество знаменитых гостей.