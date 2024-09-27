Медвежий угол
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Медвежий угол

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Улыбка Белоусова. "Это уже не "красные линии". Ядерное совещание у Путина стало главной новостью

Улыбка Белоусова. "Это уже не "красные линии". Ядерное совещание у Путина стало главной новостью

Президент России обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Оооо, великий стратег и тактик? А почему тогда не в ГШ или на СВО? Идите и поучите всех, диванное создание. Только такие...не понимают, что задача есть непроизносимая, но в точности как хочет зеля: до последнего украинца. Мы просто четко следуем ей и зачищаем мерзость с территорий. Чем меньше их останется, чем меньше останется техники тем проще будет после СВО разбираться с этой территорией и остатками ...и не только с ними.
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13 час.
ВС
Валерий Симоненко
Мне это на ДЕВЯТОМ десятке жизни предлагаешь на СВО? А САМА почему не там? хотя бы санитаркой? Да, я, хоть и не великий &quot;стратег&quot;, но школу военную прошёл исправно! Начал её дитём в ВОВ, затем в Сов. Армии, затем в ВПК специалистом по Системам управления ракетным оружием... Этого не достаточно? Сделай сама больше. Если сможешь!
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13 час.
Людмила Лиханова
Мне 72 и я помогаю по-другому нашим спецам отслеживать таких вот...ненадежных товарищей. Привет. Вдова и жена спеца...Достаточно ? А в вашем возрасте уже явная деменция.
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13 час.

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