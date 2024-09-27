Улыбка Белоусова. "Это уже не "красные линии". Ядерное совещание у Путина стало главной новостью

Людмила Лиханова

Оооо, великий стратег и тактик? А почему тогда не в ГШ или на СВО? Идите и поучите всех, диванное создание. Только такие...не понимают, что задача есть непроизносимая, но в точности как хочет зеля: до последнего украинца. Мы просто четко следуем ей и зачищаем мерзость с территорий. Чем меньше их останется, чем меньше останется техники тем проще будет после СВО разбираться с этой территорией и остатками ...и не только с ними.