Президент России обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания.
Улыбка Белоусова. "Это уже не "красные линии". Ядерное совещание у Путина стало главной новостью
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Оооо, великий стратег и тактик? А почему тогда не в ГШ или на СВО? Идите и поучите всех, диванное создание. Только такие...не понимают, что задача есть непроизносимая, но в точности как хочет зеля: до последнего украинца. Мы просто четко следуем ей и зачищаем мерзость с территорий. Чем меньше их останется, чем меньше останется техники тем проще будет после СВО разбираться с этой территорией и остатками ...и не только с ними.
Ответить
13 час.
ВС
Валерий Симоненко
Мне это на ДЕВЯТОМ десятке жизни предлагаешь на СВО? А САМА почему не там? хотя бы санитаркой? Да, я, хоть и не великий "стратег", но школу военную прошёл исправно! Начал её дитём в ВОВ, затем в Сов. Армии, затем в ВПК специалистом по Системам управления ракетным оружием... Этого не достаточно? Сделай сама больше. Если сможешь!
Ответить
13 час.
Людмила Лиханова
Мне 72 и я помогаю по-другому нашим спецам отслеживать таких вот...ненадежных товарищей. Привет. Вдова и жена спеца...Достаточно ? А в вашем возрасте уже явная деменция.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии