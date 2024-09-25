Стартовала детская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» Она помогает ученикам 1-9-х классов изучить ПДД: как правильно переходить улицу и как понимать сигналы светофора.
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Стартовала детская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» Она помогает ученикам 1-9-х классов изучить ПДД: как правильно переходить улицу и как понимать сигналы светофора.
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