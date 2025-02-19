Политолог Косоруков об участии ЕС в переговорах по Украине: «Будет вынужден подчиняться американскому диктату»

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Европейские страны будут стремиться к более активному участию в переговорах по украинскому вопросу, но Соединенные Штаты не готовы делиться своим влиянием, отметил доцент факультета политологии МГУ имени М.
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