В Правительстве готовят новое постановление касательно импорта авто в Россию

В Правительстве России рассматривают вопрос продления до конца 2027 года действия упрощенного режима ввоза в Россию автомобилей, который позволяет физлицам не устанавливать кнопки SOS на свои авто, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии