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В Правительстве готовят новое постановление касательно импорта авто в Россию

В Правительстве готовят новое постановление касательно импорта авто в Россию

В Правительстве России рассматривают вопрос продления до конца 2027 года действия упрощенного режима ввоза в Россию автомобилей, который позволяет физлицам не устанавливать кнопки SOS на свои авто, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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