Солист «Би-2» Егор Бортник* прилетел в Израиль

Солист рок-группы «Би-2» Лёва* (настоящее имя Егор Бортник*) после депортации из Таиланда полетел в Израиль и уже находится там, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя израильского министерства иностранных дел Лиора Хайята.
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