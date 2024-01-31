Солист «Би-2» Егор Бортник* прилетел в Израиль

Солист рок-группы «Би-2» Лёва* (настоящее имя Егор Бортник*) после депортации из Таиланда полетел в Израиль и уже находится там, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя израильского министерства иностранных дел Лиора Хайята.