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"Они - не с народом": Володин назвал предателями всех, кто сбежал из России из-за спецоперации

"Они - не с народом": Володин назвал предателями всех, кто сбежал из России из-за спецоперации

Володин назвал предателями решивших переждать спецоперацию на Украине за рубежом.  "Тот, кто не поддержал [признание ЛНР и ДНР], - он не с народом", - добавил спикер Госдумы.

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