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Этот таинственный мир

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Скорее всего, магнитное поле Земли не защитит нас от солнечных супербурь

Скорее всего, магнитное поле Земли не защитит нас от солнечных супербурь

Исследователи NASA доказали, что магнитное поле Земли не имеет предела поглощения энергии солнечного ветра, из-за чего будущие супербури могут оказаться в два раза разрушительнее для технологий, чем считалось ранее.

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