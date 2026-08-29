Скорее всего, магнитное поле Земли не защитит нас от солнечных супербурь

Исследователи NASA доказали, что магнитное поле Земли не имеет предела поглощения энергии солнечного ветра, из-за чего будущие супербури могут оказаться в два раза разрушительнее для технологий, чем считалось ранее.
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