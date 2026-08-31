ОСАГО не покрывает ущерб от ДТП, вызванный плохим содержанием дорог: позиция Верховного Суда РФ

В августе 2026 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ вынесла определение, которое кардинально меняет подход к распределению ответственности за вред, причиненный в ДТП, вызванном ненадлежащим состоянием дорожной инфраструктуры.