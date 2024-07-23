Артрасчет РСЗО "Град" ликвидировал около 70 боевиков ВСУ в зоне спецоперации РФ

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые точки и скопление военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне спецоперации РФ.
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