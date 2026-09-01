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Изменения в российской психиатрии с 2026 года: анализ приказа Минздрава № 666н

С сентября 2026 года в России начнет действовать приказ Минздрава № 666н, направленный на реформирование системы психиатрической и наркологической помощи.

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