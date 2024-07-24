В Анапе опасаются дальнейшего обрушения старого здания в центре города

В Анапе опасаются дальнейшего обрушения старого здания в центре городаВ центре Анапы на улице Пушкина завершается разбор завалов на месте обрушения внешней стены бывшего магазина детских товаров «Катюша».
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