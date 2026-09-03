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Царьград

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Лавров отметил рост военного сотрудничества США, Японии и Южной Кореи

Лавров отметил рост военного сотрудничества США, Японии и Южной Кореи

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке министра иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность увеличением военного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей, несмотря на сокращение учений с участием США.

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