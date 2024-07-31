РИА Новости: российские штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

Боец штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным "Маяк" сообщил РИА Новости, что в ходе наступления на населенный пункт Прогресс под Авдеевкой в плен попали два украинских военных, один из которых оказался офицером.