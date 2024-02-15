Инвестиционный сдвиг: отток из золотых ETF, приток в биткоин-ETF

С момента создания новых биткоин-ETF 11 января в традиционных биржевых золототорговых фондах (ETF) наблюдался значительный спад инвестиций, в то время как биткоин-ETF набирают популярность среди инвесторов.
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