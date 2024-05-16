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В азиатской стране сделали шокирующее заявление, кто именно убил Гитлера

В азиатской стране сделали шокирующее заявление, кто именно убил Гитлера

Опрошенная обозревателем aif.ru в Индии группа студентов Делийского университета, а также другие представители индийской молодёжи не смогли назвать главную страну-победителя во Второй мировой войне, а также армию государства, взявшую Берлин.

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Комментарии
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e
elena
В Японии также сегодняшнее поколение считает,что атомную бомбу сбросил на них СССР, но никак не американцы
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14 час.
лина любимцева
Да  вы только посмотрите на этих индийцев...  ДИКАЯ КУЧА. Они атакуют поезда и ездят  верхом на вагонах, поскольку не помещаются внутри. Какое там &quot;образование&quot; после стольких лет нахождения под  Англией? В своем  большинстве индийцы вообще совершенно  безграмотные...
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14 час.
лл
лина любимцева
Но до сих пор в Индии считают, что в Англии самая сильная Армия в Мире. Холопское и подобострастное отношение. И это уже ничем не вышибить, даже знанием собственной индийской истории?
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14 час.

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