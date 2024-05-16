Опрошенная обозревателем aif.ru в Индии группа студентов Делийского университета, а также другие представители индийской молодёжи не смогли назвать главную страну-победителя во Второй мировой войне, а также армию государства, взявшую Берлин.
В азиатской стране сделали шокирующее заявление, кто именно убил Гитлера
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
e
elena
В Японии также сегодняшнее поколение считает,что атомную бомбу сбросил на них СССР, но никак не американцы
Ответить
14 час.
лина любимцева
Да вы только посмотрите на этих индийцев... ДИКАЯ КУЧА. Они атакуют поезда и ездят верхом на вагонах, поскольку не помещаются внутри. Какое там "образование" после стольких лет нахождения под Англией? В своем большинстве индийцы вообще совершенно безграмотные...
Ответить
14 час.
лл
лина любимцева
Но до сих пор в Индии считают, что в Англии самая сильная Армия в Мире. Холопское и подобострастное отношение. И это уже ничем не вышибить, даже знанием собственной индийской истории?
Ответить
14 час.
Свежие комментарии