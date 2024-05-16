В азиатской стране сделали шокирующее заявление, кто именно убил Гитлера

e elena В Японии также сегодняшнее поколение считает,что атомную бомбу сбросил на них СССР, но никак не американцы

лина любимцева Да вы только посмотрите на этих индийцев... ДИКАЯ КУЧА. Они атакуют поезда и ездят верхом на вагонах, поскольку не помещаются внутри. Какое там "образование" после стольких лет нахождения под Англией? В своем большинстве индийцы вообще совершенно безграмотные...