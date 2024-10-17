На юге Петербурга после приема препарата от температуры умер младенец Как стало известно Мойке78, трагедия произошел 15 октября в одной из квартир в Московском районе города.
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На юге Петербурга после приема препарата от температуры умер младенец Как стало известно Мойке78, трагедия произошел 15 октября в одной из квартир в Московском районе города.