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Названы оптимальные часы для отхода ко сну

Названы оптимальные часы для отхода ко сну

Человеческий организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна — примерно в 21:00. К полуночи его выработка достигает пика, поэтому отходить ко сну лучше до этого времени, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

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