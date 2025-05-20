Названы оптимальные часы для отхода ко сну

Человеческий организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна — примерно в 21:00. К полуночи его выработка достигает пика, поэтому отходить ко сну лучше до этого времени, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.