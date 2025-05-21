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Царьград

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Амурский житель задержан: планировал диверсию на Транссибе по заданию Киева

Амурский житель задержан: планировал диверсию на Транссибе по заданию Киева

В Амурской области задержан местный житель, планировавший диверсию на Транссибирской магистрали. По данным ФСБ, он действовал по указанию украинских спецслужб и намеревался принять участие в боевых действиях против ВС России.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Сколько же кругом идиотов! Всех расстрелять!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Расстрел. И только расстрел таким, как это  было в ВОВ. Долго тогда  не чикались с такими уродами.А сейчас  т оже  война. И тоже  с Еврорейхом.
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13 час.
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