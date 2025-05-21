Амурский житель задержан: планировал диверсию на Транссибе по заданию Киева

В Амурской области задержан местный житель, планировавший диверсию на Транссибирской магистрали. По данным ФСБ, он действовал по указанию украинских спецслужб и намеревался принять участие в боевых действиях против ВС России.
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